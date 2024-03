Il Generale dei carabinieri in visita al Comando Provinciale di Avellino E' stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese

Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Antonio de Vita, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” (vertice dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise), è giunto in visita ad Avellino.

Al suo arrivo presso la “Caserma Litto”, l’Ufficiale Generale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Domenico Albanese, prima di incontrare una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma che operano nella provincia, il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, nonché il personale della rappresentanza militare e delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Nel corso dell’incontro, il Comandante Interregionale ha espresso il suo compiacimento sia per l’attività svolta e l’impegno profuso da tutti i militari del Comando Provinciale di Avellino a tutela della legalità, sia per i consolidati rapporti intercorrenti tra l’Arma e le altre Istituzioni nonché fra la stessa e la cittadinanza, soffermandosi sull’importante funzione svolta dai Carabinieri nella costante opera di prevenzione e di presidio del territorio, posta in essere secondo la tradizione.

Il Generale ha quindi sottolineato il valore della funzione sociale quotidianamente assolta soprattutto dal personale in servizio alle Stazioni Carabinieri, caposaldi indiscutibili della presenza rassicurante dello Stato nei vari comuni, soprattutto attraverso la vicinanza e l’ascolto dei cittadini ai quali bisogna sempre dare risposte concrete e puntuali.

Dopo la riunione con gli Ufficiali (durante la quale sono state esaminate e discusse le caratteristiche del territorio irpino e le sue peculiarità, con particolare riferimento allo strumento operativo messo in campo dall’Arma) e il saluto con le Autorità locali, prima di far rientro a Napoli, il Generale de Vita, accompagnato dal Comandante Provinciale, si è recato presso il Palazzo del Governo, dove ha incontrato il Prefetto di Avellino, Dottoressa Paola Spena.