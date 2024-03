Avellino, ladri in azione in via Capozzi: indaga la polizia Sottratto un ingente bottino. Le forze dell'ordine: segnalata presenze sospette

Incubo ladri scatenati ad Avellino. Ieri sera nuovo colpo in città, con i malvimenti in azione in via Capozzi, all'interno di un appartamento. I proprietari non erano in casa, quando i banditi sono entrati in azione. I ladri hanno così agito indisturbati riuscendo a portare via un ricco bottino. Una volta rientrati a casa per i proprietari l'amara sorpresa. Sul posto è stato tempestivo delle volanti della Polizia di Stato. Gli agenti hanno immediatamente iniziato a raccogliere prove, interrogando i residenti dell'edificio. Purtroppo, stando a quanto si apprende, i ladri avrebbero oscurato le telecamere di videosorveglianza, non consentendo alle forze dell'ordine di poter rintracciare elementi utili all'identificazione dei responsabili. Al momento, le indagini sono in corso e gli sforzi delle forze dell'ordine sono tanti per prevenire i reati predatori e non solo, intensificando i controlli sul territorio. L'intera comunità è invitata a collaborare con le autorità, fornendo qualsiasi informazione utile che possa contribuire alla risoluzione del caso.