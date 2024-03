Ciclista arianese assalito da un cane: trasferito a San Giovanni Rotondo Il grave incidente avvenuto domenica scorsa a Orsara di Puglia

Trasferito dal pronto soccorso dell’ospedale di Foggia a San Giovanni Rotondo, il giovane ciclista arianese assalito e travolto da un cane mentre percorreva in bicicletta la strada 123 nel Comune di Orsara di Puglia. Ieri è stato sottoposto per oltre un’ora ad intervento chirurgico maxillofacciale per la ricostruzione della frattura al pavimento orbitale dell'occhio e la frattura nasale. Inoltre nella stessa operazione è stato fatto un intervento di chirurgia estetica alle ferite riportate in viso e sono stati applicati oltre 20 punti di sutura su tutto il viso.

In corso le indagini coordinate dalla procura della repubblica di Foggia al fine di accertare le responsabilità del caso, sollecitate dagli avvocati Vincenzo Romolo e Guerino Gazzella difensori del ciclista arianese.