I carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto "Montemiletto" di Venticano Nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità; carabinieri a confronto con gli alunni

Proseguono in Irpinia gli incontri tra i Carabinieri e gli studenti, nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”: un’iniziativa che nasce dalla proficua collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri, i Dirigenti scolastici, i presidi e gli insegnanti. Lo scopo è quello di accrescere, nelle nuove generazioni, quella indispensabile consapevolezza del doveroso rispetto del prossimo e delle norme che regolano la vita quotidiana.

Ieri mattina è stata la volta dell’Istituto Comprensivo “Montemiletto” dove a bambini sono stati illustrati i pericoli che possono nascondersi dietro un uso poco consapevole dello strumento informatico.

Attraverso casi concreti - illustrati anche da personale specializzato in indagini forensi - i giovani ed appassionati scolari hanno imparato quali e quanti rischi potrebbero incontrare mentre navigano in internet, e come difendersi.

“Ricordate i consigli che vi abbiamo dato questa mattina, e non abbassate mai la guardia…”, questa la chiosa con la quale il Comandante della Compagnia di Mirabella Eclano ha salutato il giovane uditorio. Gli incontri con gli istituti d’istruzione continueranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.