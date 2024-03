Doppio attentato nella notte: nel mirino il titolare di un bar e un avvocato Si indaga sull'incendio delle auto di proprietà del titolare di un bar di via Piave

Si indaga sul doppio attentato che la notte scorsa ha scosso la comunità irpina. A Montoro una bomba carta è stata posizionata sotto l'auto dell'avvocato Tiziana Teodosio, alla frazione Piano di Montoro. E' stata la stessa vittima del raid a pubblicare sul suo profilo social le operazioni di rilievo che sono state eseguite subito dopo l'esplosione. Saranno le indagini dei militari dell’Arma a chiarire ed identificare gli autori e soprattutto il movente alla base del raid.

Ad Avellino centro, alle spalle di via Annarumma. Invece, sono andate a fuoco tre auto. Le vetture parcheggiate in un'area privata di un un condominio, sono di proprietà del titolare di un bar di via Piave. L'incendio si è sviluppato alle 4 di questa mattina e a dare l'allarme pare siano stati alcuni passanti. Due le squadre dei vigili del fuoco inviate sul posto dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli le quali hanno spento le fiamme che hanno avvolto io veicoli e messo in sicurezza l'area. Le auto sono andate distrutte e Fortunatamente non ci sono stati altri danni al condominio. Anche in questo caso indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale. In entrambi i casi si tratta di un attentato.