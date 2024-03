Tragedia nelle campagne di Monteverde: muore 83enne alla guida di un trattore A nulla è servito l'immediato intervento deli vigili del fuoco e 118

Tragedia nelle campagne di Monteverde in Irpinia. Un anziano agricoltore di 83 anni ha perso la vita mentre stava lavorando nei campi. L'uomo era alla guida del suo trattore, quando per cause in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato. E' successo alla località Ferro Tettoloni.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, insieme ai sanitari del 118 ma ogni soccorso purtroppo si è rivelato inutile. Non c'è stato nulla da fare. Il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare che decesso. Affidata ai carabinieri della stazione di Aquilonia la ricostruzione dell'accaduto.