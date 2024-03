Torrette di Mercogliano: finisce con l'auto sulla rotonda, paura allo svincolo Incidente sulla Nazionale: Per fortuna solo un grosso spavento e nessun ferito

Incidente stradale, stamane domenica 23 marzo 2024, Questa mattina, alla rotonda di Torrette di Mercogliano, proprio all'uscita del casello autostradale di Avellino Ovest. Una Fiat Idea grigia, condotta da un automobilista, ha improvvisamente perso il controllo finendo sopra la rotonda. Fortunatamente, non si segnalano feriti nell'incidente. Solo un grosso spavento per l'automobiliata e quanti hanno assistito alla scena. Su quanto avvenuto indagano le forze dell'ordine. Da accertare cause e dinamica di quanto avvenuto. Fortunatamente nel sinistro non si registrano feriti e neanche il coinvolgimento di altre vetture.