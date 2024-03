Auto si ribalta nella notte, 5 ragazzi feriti: 19enne in rianimazione L'incidente a Marzano di Nola: i ventenni sono ricoverati al Moscati e nell'ospedale di Nola

Incidente nella notte a Marzano di Nola, sono 5 i giovanissimi rimasti feriti e uno di loro è ricoverato in rianimazione. Sono tutti originari di Saviano, un comune vicino all'area nolana, i ragazzi rimasti coinvolti nel violento sinistro. L'autovettura su cui viaggiavano ha prima urtato un'altra auto parcheggiata e poi si è schiantata contro un cancello. Attualmente, i cinque ragazzi sono ricoverati presso il Santa Maria della Pietà di Nola e il Moscati di Avellino. Il più grave è un ventenne che è stato trasferito in Rianimazione presso la Città Ospedaliera di Avellino, a causa di gravi traumi. Tre dei ragazzi sono rimasti intrappolati tra le lamiere dell'auto e sono stati estratti dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino. Un diciannovenne verserebbe in condizioni gravi, mentre un diciottenne è stato ricoverato in Chirurgia d'Urgenza. Gli altri tre ragazzi, di cui due erano fuori dall'abitacolo al momento dell'arrivo dei soccorsi, sono ricoverato in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi viaggiavano in direzione Nola. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Quindici, che stanno eseguendo rilievi e accertamenti sul luogo dell'incidente. Non si esclude nessuna possibilità, compreso un colpo di sonno del conducente.