Frana sulla linea Caserta-Foggia: sopralluogo del sottosegrerario Ferrante Ad accompagnarlo saranno i vertici regionali di Rfi

Il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, insieme ai vertici regionali di Rfi, effettuerà domani mattina alle 11.00 un sopralluogo alla località Cristina di Ariano Irpino, nei pressi della Galleria Starza, interessata dal movimento franoso del 12 marzo scorso che ha letteralmente bloccato i collegamenti su ferro lungo la tratta Caserta-Foggia.

Sarà l'occasione per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei lavori di consolidamento delle strutture da parte di Rfi e per ribadire - si legge nella nota - l'attenzione del Mit e del Governo al pieno recupero della funzionalità dell'intera linea nel più breve tempo possibile. Si tratta di una tratta essenziale nel quadro dei collegamenti del Paese ed è di vitale importanza per gli spostamenti di migliaia di cittadini e pendolari da Roma a Lecce."