Incontro in tribunale tra avvocati e magistrati per discutere di Giustizia Molte le problematiche che che saranno sviscerate nel corso dell'incontro

di Paola Iandolo

Il Nuovo anno giudiziario, bilanci e prospettive. Questo il titolo del convengo in corso al tribunale di Avellino, organizzato nell’aula “Rosario Livatino” dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Fabio Benigni, dal presidente facente funzione del tribunale, il giudice Roberto Melone e dalla Procura di Avellino, guidata dal procuratore Domenico Airoma. A presentare l’iniziativa e le finalità, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Benigni: “è un’iniziativa che mira a promuovere un confronto con i diversi operatori della giustizia, un confronto sulle problematiche locali della giustizia”. Il presidente va oltre e precisa “è la prima volta che un tribunale organizza un’iniziativa del genere, solitamente si svolge a livello distrettuale ma noi vogliamo coinvolgere anche i magistrati e il personale amministrativo”. L’inaugurazione dell'Anno giudiziario rappresenta un'occasione, non soltanto formale, per tracciare un bilancio sull'anno precedente e per stimolare un confronto proficuo e fattivo tra tutti gli operatori della Giustizia. Convegno che vede la partecipazione anche del sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, il senatore Andrea Ostellari “per creare un’ interazione con il Ministero della Giustizia e cercare di risolvere delle problematiche a livello locale che riguardano sia il settore civile che penale”. Problematiche che vanno dalla “questione dell’edilizia giudiziaria, dell’abuso della trattazione scritta delle udienze nel civile, alla carenza di organico che determina tutta una serie di inefficienze che vanno ad incidere negativamente sulla celerità della trattazione dei procedimenti e l’adozione di decisioni in tempi ragionevoli”.