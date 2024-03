Avellino: inchiesta appalti in comune, salgono a dieci gli indagati Due avvisi a padre e figlia, ad un dirigente comunale e un rappresentante pubblicitario

Nel mirino degli inquirenti è finito il doppio affidamento al gruppo imprenditoriale di Rds per un importo di circa 290mila euro complessivi che - per aggirare la normativa del divieto dell'affidamento diretto - sarebbe stato frazionato in due tranche. Appalto suddiviso in due lotti ed affidato a due società diverse (Rds e Rds Advertising), ma entrambe - ad avviso degli inquirenti - riconducibili al network nazionale Radio Dimensione Suono. Nel registro degli indagati sono finiti il dirigente comunale per l'affidamento e l'agente pubblicitario. L'appalto era stato affidato per pubblicizzare l'evento Eurochocolate svoltosi i primi di febbraio lungo Corso Vittorio Emanuele. I due nuovi indagati vanno ad aggiugersi già ai sei iscritti nel filone "appalti condizionati" che sono il sindaco Gianluca Festa, l'ex dirigente Filomena Smiraglia, l'ex consigliere comunale Diego Guerriero, suo fratello Fabio Guerriero, Gennaro Canonico, Andrea Canonico accusati di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa d'asta, falso ideologico.

Gli sviluppi dalle ultime acquisizioni

I militari dell'Arma del nucleo investigativo avevano acquisito una serie di atti, i primi di marzo negli uffici comunali, relativi alla manifestazione Eurochocolate e le delibere per l’affidamento dell’incarico ad Rds per la promozione della manifestazione organizzata i primi di febbraio lungo il Corso Vittorio Emanuele.

Fascicolo d'inchiesta su un secondo concorso per funzionario amministrativo

Gli inquirenti hanno aperto un altro fascicolo su il concorso indetto dal comune di Avellino per funzionario. Nel registro degli indagati con le accuse di rivelazione del segreto d'ufficio sono finiti padre e figlia, ovvero una vincitrice del concorso.