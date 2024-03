Auto in fiamme a Montoro: residenti e vigili del fuoco evitano il peggio Una solo vettura coinvolta, fortunatamente non si registrano feriti

Auto in fiamme nella notte. E' successo alla frazione Torchiati in via Varese a Montoro. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti i quali hanno dato vita alle prime operazioni di spegnimento fono a scongiurare il peggio. L'incendio ha visto coinvolta un'autovettura in sosta. La squadra dei vigili del fuoco di Avellino giunta sul posto ha ultimato le operazioni di spegnimento e ha messo in sicurezza il veicolo. I carabinieri del nucleo radiomobile di Solofra hanno effettuato i propri rilievi.