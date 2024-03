Avellino, maltrattamenti all'ex: disposto il giudizio immediato per un 56enne Il processo inizierà il prossimo 17 maggio

di Paola Iandolo

Preocesso lampo per un cinquantaseienne di Avellino, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con le accuse di maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex compagna, residente in città, ma proveniente dall'Est Europa.

Disposto il giudizio immediato

Il pubblico ministero Vincenzo Toscano, ha avanzato la richiesta di giudizio immediato, prontamente accolta dal gip del tribunale di Avellino, Francesca Spella. Il processo si svolgerà davanti al Tribunale, in composizione Collegiale, il prossimo 17 maggio. I difensori dell'uomo, gli avvocati Nello Pizza e Alberico Villani, potranno proporre un rito alternativo. La donna, è difesa dall'avvocato Costantino Sabatino.