Furto al primo piano di un condominio ad Ariano: indagano i carabinieri Amaro venerdì santo per una giovane coppia

Sembrava scorrere tranquilla la settimana santa ed invece eccoci di nuovo punto e a capo. I malviventi dopo qualche giorno di tregua sono ritornati all'attacco.

Ad essere presa di mira, questa volta nel popoloso rione Martiri vecchi ad Ariano Irpino una delle palazzine del contratto di quartiere.

Ignoti dopo essere saliti direttamente al primo piano da un balcone per poi allontanarsi da una finestra retrostante, hanno portato via un folletto, un bimby, computer e qualche gioiello Sul posto i carabinieri per le relative indagini.

"Sembra che ci sia stato il terremoto in casa nel vederla tutta a soqquadro. E' qualcosa di scioccante - ci dice il proprietario, reduce tra l'altro come se non bastasse da un grave lutto familiare - la cosa assurda è che sono entrati proprio dal lato che affaccia alla strada, dal balcone al primo piano."

Da una prima telecamera sarebbe stata individuata l'auto usata dai ladri. Indagini in corso da parte dal personale della scientifica al fine di acciuffare i malviventi.