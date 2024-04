Pasquetta, Irpinia presa d'assalto: code e attese sul Raccordo e ai caselli Primi rallentamenti allo svincolo di Serino e all'uscita Avellino Est. Ofantina osservata speciale

Irpinia presa d'assalto per il giorno di Pasquetta. Code e attese sul raccordo Avellino-Salerno anche di due chilometri, già dalle ore otto. Il transito è rallentato allo svincolo di Serino e sono attivi i dispositivi interforze di sicurezza su tutto il territorio della provincia di Avellino già dalle prime ore del giorno. Posti di controllo e pattuglie interforze sono in strada per agevolare il deflusso del traffico in sicurezza in provincia di Avellino. Come pianificato nel corso della riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Paola Spena, con il questore Pasquale Picone, il Comandante dei Carabinieri, Colonnello Domenico Albanese, il rappresentante del Comando provinciale della Gdf, Tenente Colonnello Alessio Iannone, e con la partecipazione del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Mario Bellizzi, del Direttore del Cot. 118, dott.ssa Rosaria Bruno, nonché con dei referenti della Polizia di specialità, e dei rappresentanti del Comune Capoluogo e del delegato Anci sono stati attivati i controlli sul territorio, così da garantire sicurezza nei collegamenti e non solo.

Parchi turistici e agriturismi sold out

Sono stati presi d'assalto parchi turistici, per i consueti picnic e gite di un giorno, agriturismi. Gettonatissime le visite nei santuari e abbazie del territorio per seguire messe e visite di luoghi sacri. L'Irpinia si conferma, viste già e prenotazioni da sold out, meta vincente per il Lunedì in Albis.

Controlli sul rischio incendi

Vista l'assalto turistico ad aree verdi e parchi le misure di controllo sono orientate a garantire sia la sicurezza delle persone che del patrimonio boschivo, con riguardo al rischio incendio. Per questo in campo c'è anche il nucleo dei Carabinieri forestali ed i Vigili del Fuoco per un monitoraggio ampio sui percorsi e sulle aree picnic.

Guida sicura, scattano i controlli

Sono scattati i servizi di controllo da parte delle Forze dell’Ordine e, in ambito autostradale, della Polizia di specialità, per verificare il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli automobilisti, con l’obiettivo di prevenire e contrastare quei comportamenti pericolosi che rappresentano alcune tra le principali cause di incidentalità, quali l’alta velocità, l’uso dello smartphone, la guida in stato di alterazione provocata da alcool o droga, oltre che per consentire un rapido intervento per ogni emergenza o situazione di criticità.

Allerta terrorismo anche in Irpinia

Nel quadro delle direttive del Ministro dell’Interno, anche in chiave antiterrorismo, sono stati potenziati i servizi di vigilanza, in forma dedicata e dinamica, sugli obiettivi sensibili, con particolare attenzione ai Santuari ed alle Chiese, che attraggono un maggior numero di fedeli, specie in occasione delle celebrazioni religiose della Settimana Santa.