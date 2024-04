Mercogliano, choc a Torelli: uomo si spara con il fucile e muore E' accaduto in mattinata. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti

Il gesto estremo in un'abitazione di Torelli di Mercogliano. Un uomo di 54 anni, A.M., sposato, si è tolto la vita sparandosi un colpo di fucile. L'allarme è stato immediato, in poco tempo sono arrivati i soccorsi del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso.