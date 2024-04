Avellino, presunto pacco bomba a galleria Mancini: allarme rientrato Strade chiuse e verifiche, ma si trattava di un beauty case di una signora

Sono state chiuse al transito delle auto via Partenio e via Mancini, ad Avellino, per la presenza in galleria Mancini di una valigetta sospetta, abbandonata sulla scalinata che collega via Partenio alla galleria. La segnalazione è scattata intorno alle ore 11. Sul posto sono arrivati tempestivi i vigili urbani, agenti di polizia e il capo della mobile Aniello Ingenito. Ma fortunatamente si è trattato solo di un falso allarme. La situazione si è risolta fortunatamente quando la proprietaria della valigetta è arrivata sul posto e ha spiegato alle forze dell'ordine, che si trattava solo del suo bauletto, o meglio, un beauty case, lasciato per errore sulla scalinata, e che non c'era motivo di preoccuparsi.