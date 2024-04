Pago Vallo, incendio Smart: rinviati a giudizio i due presunti responsabili Il processo per i due inizierà il prossimo 15 ottobre davanti al giudice monocratico

di Paola Iandolo

"Vi appicc vivi". Questo il tono di alcune delle minacce poste in essere dall'ex compagno G.S. e dalla sua nuova fidanzata M.D.P. (entrambi di Marigliano) nei confonti della sua ex e del padre di quest'ultima. Il Gup del Tribunale di Avellino Paolo Cassano ha rinviato a giudizio G.S. e M.D.P. accusati dell’incendio di una vettura, che aveva danneggiato anche la facciata di un’abitazione vicina e minacciato i contatori del gas. Il processo per i due inizierà il prossimo 15 ottobre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Gilda Zarrella.

La ricosrtruzione

Il rogo era stato appiccato il 4 maggio 2023 a Pago del Vallo di Lauro. Incendio che aveva distrutto la Smart di proprietà di una giovane del posto, legata sentimentalmente per un breve periodo con G.S.I fatti erano avvenuti in Largo Salvatore Lombardo. Le indagini degli agenti si concentrarono immediatamente sull’ex compagno della donna, un ventiseienne di Marigliano. Nei suoi confronti infatti il sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Luigi Iglio, il magistrato che ha coordinato gli accertamenti della Polizia aveva firmato la richiesta di rinvio a giudizio per minaccia aggravata e incendio doloso.

Le due ipotesi di reato in concorso con la sua nuova compagna, anche lei una ventiquattrenne di Marigliano. Ai due è contestato l’episodio dell’incendio alla Smart. I due indagati sono difesi dall’ avvocato Fortuna Ammendola del foro di Nola. Le parti offese del reato sono assistite dall’ avvocato Antonio Mercogliano.