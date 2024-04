Terrore sull'A16: autista tra le fiamme della sua auto in attesa di aiuti Accaduto pochi minuti fa poco prima del casello di Avellino ovest, a Mercogliano, direzione Bari.

Una grossa berlina nera in fiamme, sull'autostrada A16, poco prima del casello di Avellino ovest, a Mercogliano, lungo la direttrice per Avellino. A dare l'allarme i passeggeri dell'autobus dell'Air che era da poco partito per raggiungere Napoli. L'immagine, di pochi minuti fa, racconta il terrore vissuto dall'uomo (o dalla donna) a bordo dell'auto completamente avvolta dalle fiamme.

Al momento non siamo in grado di raccontare se ci sono conseguenze per le persone.

Vi aggiorneremo.