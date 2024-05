Solofra, viola il divieto di avvicinamento all'ex: scatta l'obbligo di dimora L'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare in attesa del rito direttissimo

di Paola Iandolo

Viola il divieto di avvicinamento all'ex: sottoposto all'obbligo di dimora 40enne residente in un comune del salernitano. E’ quanto deciso dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino Gian Piero Scarlato nei confronti dell'ex fidanzato della donna irpina, accusato di stalking, che ieri sera ha violato la misura cautelare alla quale era sottoposto con l'applicazione del braccialetto elettronico. Per le sue condotte è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Solofra e sottoposto a giudizio per direttissima.

La ricostruzione

L'uomo, stando a quanto accertato dai militari della stazione di Solofra, nella serata di ieri - benchè sottoposto al divieto di avvicinamento - si è recato a Solofra sotto l'abitazione dell'ex fidanzata. Grazie ad nuova denuncia presentata dall'ex sono scattate le manette e il rito direttissimo al quale oggi è stato sottoposto. Il 40enne è stato fermato dai militari mentre stava rientrando nella sua abitazione in un comune del salernitano. Il giudice monocratico del tribunale di Avellino, Scarlato ha convalidato l'arresto e ha disposto l'obbligo di dimora rinviando la decisione a seguito della richiesta di termini a difesa avanzata dal legale del 40enne.