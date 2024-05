Omicidio Lippiello, il 10 maggio accertamenti sui cellulari dei Crisci La polizia giudiziaria dovrà effettuare le copie forensi sui due cellulari degli indagati

di Paola Iandolo

Il 10 maggio verranno effettuati gli accertamenti sul cellulare di Salvatore Crisci, in carcere insieme al figlio Francesco, entrambi in carcere per l'omicidio di Felice Lippiello. La Procura della Repubblica di Avellino ha disposto una nuova serie di esami sui cellulari dei due indagati, Salvatore e Francesco Crisci, padre e figlio ristretti dal 19 febbraio scorso.

Gli esami e la copia forense dei dispositivi si svolgeranno presso il Comando Provinciale di Avellino La scorsa settimana sono stati effettuati gli accertamenti antropometrici di riscontro ai video raccolti dai Carabinieri nell’immediatezza dei fatti. I militari del Ris, coadiuvati dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Baiano, hanno eseguito, per circa due ore e alla presenza anche dei legali dei due indagati, esami con speciali telecamere per ricostruire in 3D la scena del delitto.