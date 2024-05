Auto contro albero, muore la madre dell'assessore Cerbone: lutto ad Avella L'incidente a Monteforte Irpino. La donna è morta poco dopo durante il ricovero in ospedale

La comunità di Avella è a lutto, per la morte della madre dell'assessore Santina Cerbone, componente dell'esecutivo guidato da Vincenzo Biancardi. La donna, 73 anni, è morta ieri pomeriggio per le ferite riportate in seguito ad un incidente, avvenuto nel territorio di Monteforte Irpino. Il drammatico incidente stradale si è verificato lungo la strada nazionale che collega Monteforte Irpino a Taurano e Mugnano del Cardinale, in località Gaudi, dopo il bivio per proseguire in direzione Taurano.

L’auto con a bordo le due donne, l'assessore Cerbone e sua madre, è andata a schiantarsi contro un albero, al bordo della carreggiata. La passeggera, 73enne di Avella, ha perso la vita dopo il ricovero in ospedale.

Il cordoglio di Biancardi

Il primo cittadino Biancardi ha subito voluto manifestare il cordoglio e lutto della comunità avellana con un post, pubblicato ieri pomeriggio sui social. “In questo momento di profondo dolore, desidero esprimere tutto il mio sostegno e la mia vicinanza all'assessore Cerbone, per la morte della madre vittima di questo tragico incidente. La perdita di una persona cara è sempre un dolore immenso, e i nostri pensieri vanno a Santina e alla sua famiglia in questo momento così difficile. Possa tu, cara Santina, trovare anche in noi la forza per superare questo momento così doloroso. Ci uniamo a te ed alla tua famiglia con commozione e affetto.”

L'incidente mortale a Monteforte Irpino

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 lungo la strada che collega i due comuni, poco distante dallo svincolo per Taurano. Sullo schianto, sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. Le due donne, rimaste incastrate nelle vettura sono state soccorse dalla postazione del 118 di Baiano. I soccorritori le hanno infatti estratte dalla vettura e trasportate d’urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Nonostante i tentativi di salvarla, la settantatreenne non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. In fase di accertamento la causa per cui è stato perso il controllo della vettura.

Le parole del Sindaco riflettono il senso di solidarietà e vicinanza che la comunità avellana ha voluto manifestare nei confronti dell’assessore e della sua famiglia.

Sono numerosi gli attestati di cordoglio, come il Comunicato di cordoglio del gruppo di opposizione “Cambia Avella” che annota: per il grave lutto subito dall’assessore Santina Cerbone rimasta coinvolta in un incidente stradale dove ha perso la vita la mamma esprimiamo vicinanza e cordoglio. Un evento triste ha toccato il paese. Un brutto incidente ha coinvolto l’Assessore e concittadina Santina Cerbone, così a pochissimi chilometri da casa ha perso la vita la sua amata mamma. Siamo vicini alla famiglia, al marito, all’adorato figlio Peppe, ai cari nipoti, ad Anna ed a Bartolo, ed alla figlia Santina sempre accanto alla mamma in tutte le sue battaglie per la vita. Che il “Cielo” vi dia la forza di affrontare questo tristissimo momento”.

"Cara Santina, preghiamo perché tu abbia la forza e la pace per superare questo momento di sconforto oltre ad augurarti una pronta guarigione. Il gruppo social è vicino a te e Peppe in questo triste momento. Carissimo Peppe troverai le nostre braccia a sorreggerti e le nostre mani ad asciugare le tue lacrime. In queste circostanze mai il tempo riuscirá ad alleviare le sofferenze ma che vi possa restituirvi la serenità nel ricordo della vostra cara mamma". Questo il post pubblicato dal gruppo Solcial Maria Santissima delle Grazie, che ha raccolto centinaia di testimonianze e parole di affetto e vicinanza per la famiglia Cerbone.