Incidente nella notte, auto si ribalta: paura a Monteforte Irpino Il sinistro dopo la mezzanotte: l'auto è finita di traverso sulla carreggiata

Auto si ribalta nella notte, paura a Monteforte Irpino. Resta da accertare la dinamica del sinistro, che si è verificato la scorsa notte nel tratto di strada che collega Alvanella di Mercogliano con il comune di Monteforte, in località via Taverna Campanile. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. Secondo una primissima ricostruzione del sinistro una donna alla guida di un'auto e per cause in via di verifica, poco prima della mezzanotte, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo ribaltandosi e finendo di traverso sulla carreggiata. Coinvolta anche una seconda vettura. Sul posto sono arrivati i soccorsi per rilievi e assistenza alle persone coinvolte. Da chiarire cause e dinamica del sinistro. Il bilancio è di due donne ferite..