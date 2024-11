Potenza-Avellino 0-0, Biancolino: "Cambi arrivati nel momento opportuno" Il commento del tecnico biancoverde al termine del match del "Viviani"

"Sapevamo della difficoltà della partita dopo una brutta sconfitta. Ho visto una squadra che voleva il risultato e ha dato tutto. Il Potenza puntava a portarci sulle corsie. In un campo difficile abbiamo fatto una buona gara. Se trovi un assetto che ti garantisce continuità e vittorie, con le assenze qualcosa viene a mancare, ma Cionek, Rocca e Toscano hanno fatto una buona gara": così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Potenza-Avellino 0-0 al "Viviani": "Iannarilli non è stato mai chiamato in causa. Ho puntato su un centrocampo di quantità alzando a volte Rocca e tenendo Sounas tra le linee. - ha spiegato il tecnico biancoverde - I cambi? Bisognava continuare sulle soluzioni in campo. Nel secondo tempo dovevamo fare qualcosa in più e i cambi sono arrivati al momento giusto. Bisognare pensare positivo e non si può vincere ovunque. Ci sono tanti campi difficili. Dobbiamo essere bravi a dare sempre qualcosa in più. Il Benevento? È una gara importante, è un derby: come lo sento i tifosi, lo sentiamo anche noi”.