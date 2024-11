Potenza-Avellino 0-0: tabellino e voti dei lupi, polveri bagnate Lupi in controllo, manca la finalizzazione dopo lo sprint da 6 vittorie di fila

Dalle vittorie super a due match senza gol realizzati: Avellino in calo dal punto di vista fisico e con le polveri bagnate in casa con il Taranto e nel primo pomeriggio a Potenza. Risultato di 0-0 al "Viviani" con i lupi in controllo, Iannarilli mai chiamato davvero in causa, ma privo della finalizzazione: Patierno non risulta decisivo come in diverse occasioni e nel rilancio baincoverde in classifica.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quattordicesima Giornata

Potenza-Avellino 0-0

Potenza (4-3-3): Alastra; Novella, Riggio, Verrengia (36' st Milesi), Burgio; Ferro (22' st Ghisolfi), Felippe, Erradi; D'Auria, Caturano (31' st Selleri), Schimmenti (31' st Vilardi). All. De Giorgio. A disp. Cucchietti, Galiano, Galletta, Castorani, Firenze, Rossetti, Mazzocchi, Sciacca, Rosafio

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6; Cancellotti 5,5, Cionek 6,5, Enrici 6,5, Liotti 6 (44' st Rigione sv); De Cristofaro 6 (29' st Tribuzzi 5,5), Toscano 5,5 (37' st Armellino sv), Rocca 5,5; Sounas 6; Russo 5 (37' st Vano 6), Patierno 5 (44' st Gori sv). All. Biancolino 5,5. A disp. Marson, Redan, Benedetti, Arzillo, Mutanda, Campanile

Arbitro: Ramondino

Ammoniti: Enrici (A), Novella (P)

Recupero: 1' pt, 5' st