Controlli in carcere: trovati 7 cellulari: agente penitenziario aggredito Operazione di controllo a Sant'Angelo dei Lombardi

Casa Reclusione Sant’Angelo dei Lombardi: in data odierna durante una perquisizione ordinaria, eseguita dagli uomini della Polizia Penitenziaria sono stati rinvenuti e sequestrati n. 7 telefoni smartphone, durante l’operazione un detenuto più volte rapportato disciplinarmente per violazioni regole penitenziarie a causa della sua condotta violenta, ostacolava e aggrediva il personale operante il quale ha dovuto ricorrere alle cure del locale pronto soccorso con giorni di prognosi, a dichiararlo e il segretario regionale Osapp vincenzo Palmieri, il quale aggiunge che anche un’isola felice quale era il penitenziario Avellinese oramai gli eventi critici sono all’ordine del giorno, la frequenza degli episodi minano trattamento e sicurezza, per cui si chiede al PRAP l’allontanamento dei più facinorosi che destabilizzano il contesto. Un plauso a tutti i poliziotti/e che nonostante le difficoltà assicurano il mandato Costituzionale.