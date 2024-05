Furti ad Ariano: l'incubo è ora di notte, assurda la situazione a Cariello L'indignazione degli abitanti, intenzionati ad avviare una raccolta firme

Tentano di entrare da una finestra in casa, i proprietari si svegliano dopo aver udito strani rumori, urlano e riescono a metterli in fuga. Non c'è pace sul fronte furti, dal centro alle periferie ad Ariano Irpino.

Questo episodio sul quale stanno indagando i carabinieri, si è verificato in località Cariello dal versante Martiri Perazzo. Erano circa le due notte. Ma la cosa assurda e preoccupante è un'altra.

In questa strada comunale da lunghi anni e ne sono passate di amministrazioni e sindaci, si combatte ancora oggi e siamo nel 2024 per dotare l'intera zona di illuminazione pubblica. Vi è un tratto, quello in questione, abitato da diverse famiglie, totalmente al buio. Si rientra a casa con le pile la sera per paura di essere attaccati dai malviventi.

E' veramente assurdo e inaccettabile. Esposti, appelli e denunce che non serviti a nulla fino ad oggi.

"Ci viene sempre detto al comune, che non ci sono fondi, come se questa zona periferica, non appartenesse allo stradario comunale. E' inaccettabile."

Eppure durante le campagne elettorali, tutte queste famiglie, vengono visitate da pseudo politici, che fingono di far propria la problematica per poi farla finire nel dimenticatoio. E parliamo di un tratto non eccessivamente lungo.

"È assurdo - ci dice una residente - che una strada comunale non sia illuminata e tra l’altro solo un tratto perché poi la strada prosegue ed è dotata di illuminazione pubblica. L’amministrazione comunale se ne lava le mani ma le vicende che stanno interessando questo paese negli ultimi tempi sono troppo gravi e in questa contrada senza illuminazione è facile passare inosservati, pensate che a casa nostra hanno rubato più volte una lampadina del lampione posizionato davanti al cancello pedonale. Diteci voi come dobbiamo andare avanti."

Nelle ultime ore si contano circa cinque tentativi di furto nel popoloso rione Martiri, fortunatamente almeno così pare, nessuno andato a segno.