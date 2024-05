Condannato a sei anni per rapina, arrestato in Irpinia i due giovani di 24 e 23 anni di nazionalità romena fermati dagli agenti di Lauro

Erano pronti a mettere a segno furti nelle abitazioni i due giovani di 24 e 23 anni di nazionalità romena fermati dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Lauro, provincia di AVELLINO. Sono stati fermati a bordo di una Volkswagen Passat, risultata senza copertura assicurativa e posta sotto sequestro. All'interno dell'auto sono stati rinvenuti attrezzi da scasso e un coltello a "farfalla". Dai successivi accertamenti è emerso che uno dei due era gravato da ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli per scontare sei anni di reclusione per rapina ed estorsione. Gli agenti lo hanno trasferito in carcere ad AVELLINO. L'altro giovane, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato anche denunciato per guida senza patente, mai conseguita. Entrambi utilizzavano diversi alias per sfuggire alla identificazione.