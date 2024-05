Sperone, banconote contraffatte ai pensionati: carabinieri all’ufficio postale Decine le denunce dei pensionati che hanno riscosso la pensione

L’indagine dei carabinieri della compagnia di Baiano insieme a quelli del comando provinciale di Avellino sono indirizzate a far luce al più presto su una vicenda singolare che ha destato non solo scalpore ma soprattutto tanta rabbia nei cittadini del comune del Mandamento. Nei giorni scorsi, diversi pensionati, sono andati presso l’ufficio postale di Sperone per riscuotere la pensione. Dopo qualche ora dal prelievo si è scoperto che quei contanti prelevati presso quell’ufficio erano falsi. Una scoperta che ha sconcertato tutti coloro che avevano prelevato in quella filiale. Immediata e’ scattata la denuncia presso i carabinieri.

Le banconote (per la maggior parte del taglio di 20 euro) sono state sottoposte a sequestro ed ora al vaglio degli inquirenti.

Naturalmente anche l’ufficio postale ha avviato un’indagine interna per chiarire la provenienza delle banconote abilmente contraffate.

Secondo le prime informazioni raccolte, si parla di migliaia di euro di banconote contraffatte messe in circolazione. I carabinieri hanno già fatto un primo intervento presso la filiale e hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano all’interno.