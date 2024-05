Pensioni con soldi falsi a Sperone, dipendente nel mirino I carabinieri continuano a indagare. Il dipendente di Poste è stato spostato in altro ufficio

Pensioni pagate con soldi falsi all'ufficio postale di Sperone. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Baiano si concentrano su un dipendente infedele. Il caso è stato scoperto da un anziano che dopo aver riscosso il denaro, si è recato presso alcune attività commerciali della zona dove ha effettuato dei pagamenti. Qui la sorpresa: uno dei negozianti ha notato qualcosa di strano. La macchinetta ha confermato i sospetti: soldi falsi.

I carabinieri della Stazione di Avella insieme ai colleghi della compagnia di Baiano hanno fatto scattare le investigazioni. E ieri mattina si sono recati presso l'ufficio postale di Sperone per gli accertamenti. Massima disponibilità da parte del personale della filiale di Poste Italiane (estranea ai fatti). Poste Italiane ha Poste Italiane ha avviato anche un'indagine interna. Al vaglio la posizione di un dipendente che presta servizio da qualche anno nella sede di Sperone. L'impiegato che avrebbe erogato la pensione all'anziano - per una sua tutela ma anche per quella degli altri dipendenti e fino a quando la vicenda non verrà chiarita - è stato spostato su decisione dell'ufficio "Risorse Umane" di Poste Italiane dallo sportello agli uffici interni della sede centrale di Avellino. Contestualmente sono state revocate le credenziali di accesso al sistema per effettuare le operazioni con il pubblico. Nei suoi confronti al momento non è stato adottato alcun provvedimento penale.