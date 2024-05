Ariano: malviventi scatenati sradicano cassaforte e fuciliera dal muro Colpo pesante in un'abitazione di contrada Stratola

E' di circa cinquemila euro il bottino dell'ennesimo furto messo segno in un'abitazione situata poco distante dal mega cantiere della ferrovia in contrada Stratola ad Ariano Irpino.

Una banda composta da almeno tre persone, approfittando della momentanea assenza dei proprietari ha fatto irruzione in casa dopo essersi arrampicati dal lato ovest della struttura per poi accedere all'interno da una finestra.

Hanno avuto tutto il tempo di rovistare ovunque e di scardinare con forza una cassetta di sicurezza dal muro e un armadietto fuciliera a cassaforte con all'interno alcune armi. L'hanno portata all'esterno nei campi, per poi abbandonarla non essendo riusciti ad aprirla.

La testimonianza: "E' stata mia moglie per prima a ad accorgersi di tutto dopo aver aperto la porta di casa e notato la strana presenza di indumenti a terra. Un macello. A volte pensiamo che certe cose accadano ad altri e questa volta invece è toccato proprio a noi. Un danno soprattutto morale nel vedere in un attimo, violata la propria intimità, scene che davvero non auguriamo a nessuno."

Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri per avviare le relative indagini, nel tentativo di individuare la banda.

Si tratta dell'ennesimo grave episodio che si aggiunge all'escalation di furti che sta tenendo da mesi con il fiato sospeso tante famiglie impaurite sia di lasciare le loro case incustodite o di essere attaccate di notte da delinquenti senza scrupoli rimasti impuniti e mai acciuffati incredibilmente fino ad oggi.