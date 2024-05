Forino: Riccio esce dal letargo e viene preso a calci come se fosse un pallone Un gravissimo e vergognoso gesto di inciviltà si è verificato in Irpinia

Un riccio esce dal letargo e viene preso a calci come se fosse un pallone. Un gravissimo e vergognoso gesto si è verificato in Irpinia a Forino. L'animale in condizioni gravi è stato recuperato nel pomeriggio di oggi. Presentava abrasioni sugli aculei ed era molto sofferente.

Un gesto di inciviltà davvero stupido. Sul posto il veterinario Asl Annamaria Giordano, che opera all’ambulatorio veterinario dí Monteforte, la quale ha atteso l'arrivo dell’operatore di ritorno dal Cras di Napoli dove in mattinata è stato ricoverato falco iperprotetto ferito dopo essere stato attaccato probabilmente da un corvo.