Avellino, condannato a 5 anni di reclusione pusher avellinese Il 38enne in due box al centro città nascondeva 72 panetti di hashish e due pistole

di Paola Iandolo

Cinque anni di reclusione: questa la condanna inflitta ad F.V. - 38enne avellinese difeso dall'avvocato Nello Pizza - al termine del rito abbreviato. Il giovane venne scoperto dalla Squadra Mobile con circa 8 chili di droga e due pistole nascoste in due differenti box nella sua disponibilità ubicati in via Ammaturo e in via Fiorentino. A condannare F.V. il Gup del Tribunale di Avellino, Giulio Argenio.

La vicenda

Il giovane venne tratto in arresto al termine di un’operazione della Squadra Mobile di Avellino avvenuta lo scorso 19 gennaio. Il trentottenne venne bloccato all’interno del primo box nella sua disponibilità mentre aveva in mano una busta con dodici panetti di hashish. Da qui il personale dell’Antidroga agli ordini del sostituto commissario Roberto De Fazio estese la perquisizione alla vettura, dove in un vano portaoggetti furono rinvenute numerose stecchette di hashish già contenute in bustine di cellophane. Agli agenti di Via Palatucci non sfuggì di perlustrare anche un altro box poco distante da quello in cui fu tratto in arresto F.V. Nel secondo box il personale della Squadra Mobile rinvenne oltre a sessanta panetti di hashish nascosti in un angolo e anche due pistole, una semiautomatica calibro 8 modificata e una calibro 22, con relativo munizionamento.