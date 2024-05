Anziana investita in piazza Kennedy, trasportata in ospedale: chiusa la strada E' accaduto all'altezza della rotatoria

Ancora un incidente in via Circumvallazione. Una donna anziana è stata investita all'altezza della rotatoria di piazza Kennedy e in prossimità delle strisce pedonali. Sul posto i vigili urbani e un'ambulanza. La signora, fortunatamente era vigile, ma è stata comunque soccorsa e trasportata in ospedale. L'uomo alla guida della vettura, una Fiat Punto bianca, si è subito fermato.