Atripalda: tir si blocca sotto il ponte della Variante, traffico in tilt Lungo contrada Tufarole

Questa mattina, ad Atripalda, un autoarticolato di grandi dimensioni ha incontrato difficoltà di manovra mentre transitava lungo Contrada Tufarole, sotto il viadotto della Variante 7 Bis. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato necessario per liberare il veicolo incastrato. La polizia stradale ha garantito la sicurezza dell'area e ha effettuato i rilievi del caso. Nella zona, la segnaletica indica che l'altezza massima consentita per i veicoli che attraversano il viadotto è di 3,80 metri. L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico in questa importante area di collegamento tra la cittadina di Atripalda e il capoluogo.