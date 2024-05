Carcere, il garante Ciambriello presenta i dati della comunità carceraria L'appuntamento è per oggi alle 15.30 alla Provincia

Il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello presenterà la “Relazione annuale 2023”, elaborata in collaborazione con l’Osservatorio regionale sulla vita detentiva. La raccolta dei dati e dei numeri servirà a fare luce sulla comunità penitenziaria, sulla sanità, sulle R.E.M.S., gli S.P.D.C., sui detenuti tossicodipendenti e malati di mente. Il report sarà la fotografia in bianco e nero della provincia di Avellino. La conferenza stampa si terrà oggi pomeriggio 22 maggio alle ore 15:30 presso la sede della Provincia sala G. Grasso di Avellino, sita in Piazza della Libertà.