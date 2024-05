Tragedia a Salerno, 53enne di Avellino trovato senza vita in spiaggia Il corpo potrebbe essere stato portato dal mare. Malore o suicidio le ipotesi investigative

Giallo a Salerno dove in mattinata è stato ritrovato il cadavere di un 53enne di Avellino sulla spiaggia di Lungomare Marconi. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo esanime. Non è escluso che possa essere stato portato a riva dal mare ma, al momento, l'ipotesi è ancora al vaglio degli investigatori. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. Da un primissimo esame esterno non sono emersi segni di violenza. Gli investigatori, quindi, per il momento escludono che la morte possa essere sopraggiunta per cause violente e ipotizzano che possa essersi trattato o di un suicidio o di una morte per cause naturali. Il corpo è stato ritrovato sulla spiaggia, nel tratto tra Torrione e Pastena. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.