Inchiesta Dolce Vita: lunedì scadono i giorni per impugnare l'ordinanza Lunedì gli avvocati di Festa potranno impugnare l'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari

di Paola Iandolo

Dopo il deposito delle motivazioni (effettuato il 16 maggio) lunedì scadono i dieci giorni a disposizione della difesa dell'ex Festa - gli avvocati Concetta Mari e Luigi Petrillo - per impugnare l'ordinanza di rigetto pronunciata dal tribunale del Riesame di Napoli, con la quale è stata confermata la misura degli arresti domiciliari.

Comportamento allarmante dell'ex sindaco

I giudici dell'VIII sezione che hanno confermato la misura cautelare per l'ex sindaco Festa - firmata dal gip Giulio Argenio per scongiurare il rischio di reiterazione del reato di depistaggio e l'inquinamento probatorio - hanno delineato anche la personalità dell'ex primo cittadino di Avellino. Hanno ravvisato un "comportamento allarmante". Ed ancora evidenziata la "valutazione estramente negativa della personalità di Gianluca Festa come emerge dalle intercettazioni dai comportamenti tenuti rispetto all'indagini, dai toni utilizzati nel corso dell'interrogatorio di garanzia - che non ha evidenziato alcun cenno di rivisitazione critica della propria condotta - impone di compiere una prognosi positiva in ordine al compimento di ulteriori reati, quindi conclude il collegio, nessuna misura meno afflittiva richiesta dal difensore può sortire efficacia deterrente o impeditiva di atteggiamenti analoghi".

Concorso truccato: le bugie di Festa

"Gli ho fatto un pacco… non si trattava delle domande del concorso per vigili urbani di Avellino, piuttosto di domande scaricate da internet e relative ad un concorso espletato a Brindisi per vigili urbani". Questa la versione mendace fornita dall’ex sindaco Gianluca Festa, durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Giulio Argenio e subito smentita da ulteriori indagini dei carabinieri. Gli inquirenti hanno accertato la corrispondenza tra il materiale ricevuto e fotografato dall’indagato Davide Mazza (candidato al concorso per vigili urbani indetto dal comune di Avellino) il 13 dicembre 2023 e quello relativo alle prove espletate il giorno successivo a Palazzo di Città.