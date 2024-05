Ladri scatenati in Irpinia, ancora una notte di follia: colpo alla Bcc di Lioni Ad agire una banda composta da sei malviventi con volto travisato

Malviventi in azione la notte scorsa in alta Irpinia. Presa di mira la filiale della “Banca di credito cooperativo di Flumeri.

Sei malviventi, con volto travisato, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno asportato da un ufficio una piccola cassaforte con all’interno denaro contante.

I ladri si sono dati alla fuga immediatamente prima dell’arrivo dei Carabinieri. Sono in corso indagini da parte della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.

Stando alla modalità di azione e ai componenti della banda, non si esclude che ad agire, possa essere stata la stessa entrata in azione nei giorni scorsi in altre strutture commerciali della Valle Ufita e del medio Calore.