Scontro tra autobus ad Andretta: feriti tre studenti e due autisti La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri

Paura stamane lungo la strada provinciale 91 nel territorio del comune di Andretta. Erano le 7.30 quando per cause in corso di accertamenti due autobus di linea con studenti a bordo si sono scontrati.

I cinque feriti (tra cui i due autisti) sono stati trasportati agli ospedali di Avellino, Sant’Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, anche per stabilire l’esatta dinamica dell'incidente. Le cinque persone sottoposte alle cure sanitarie sono al momento sotto osservazione.