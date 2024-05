Lacerazione vasi addominali: delicatissimo intervento all'ospedale di Ariano Mattinata di super lavoro per i sanitari del Frangipane-Bellizzi

Ha riportato la lacerazione dei vasi addominali ed è salvo grazie al tempestivo intervento dell'equipe chirurgica composta da Guglielmo Sullo e Rocco Stanco dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino.

L'intervento salvavita, ha riguardato un paziente politraumatizzato reduce da un grave incidente stradale, tra due pullman di linea avvenuto stamane in alta Irpinia nel territorio di Andretta attualmente in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Chirurghi e anestesisti hanno scongiurato il peggio con il loro immediato intervento.

L'uomo, del 62, alla guida di uno dei due autobus, preso in carico tempestivamente dal medico del pronto soccorso Patrizia Savino, insieme alla sua validissima equipe è stato sottoposto in maniera scrupolosa a tutti gli accertamenti necessari che hanno evidenziato la lacerazione agli organi addominali. Prezioso come sempre il lavoro del reparto di radiologia diretto da Mena Volpe. Un lavoro di sinergia importante che visto impegnate più figure sanitarie per salvare la vita dell'autista dell'alta Irpinia.