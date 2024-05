Montoro, testa di maiale attaccata al cancello: nel mirino un imprenditore La macabra scoperta questa mattina: le indagini affidate ai carabinieri di Montoro

I carabinieri della compagnia di Solofra, insieme a quelli della stazione di Montoro, stanno indagando su un episodio macabro avvenuto alla frazione Figlioli. A denunciare l'accaduto un imprenditore del posto. Attaccato al cancello di casa l'uomo questa mattina ha trovato una testa di un maiale. Immediate sono partite le indagini. I carabinieri di Montoro sono giunti sul posto per gli accertamenti. A Montoro è in corso la campagna elettorale e un fatto analogo è accaduto proprio 5 anni fa nei confronti di una coordinatrice di uno dei candidati a sindaco.