Strada killer a Flumeri, pauroso volo nella cunetta: donna viva per miracolo Ancora una tragedia sfiorata nella curva maledetta

E' viva per miracolo Antonietta Raduazzo, presidente associazione Bagliori di Luce Odv, esponente di spicco del volontariato in Irpinia rimasta coinvolta in un pauroso incidente a Flumeri mentre era alla guida della sua fiat panda.

L'auto dopo essere uscita fuori strada è volata in una cunetta fini a far temere il peggio. I vigili del fuoco l'hanno dovuta estrarre fuori dal portellone posteriore.

Si tratta dell'ennesimo incidente su questo tratto di strada maledetto. Parliamo della ex strada statale 91, località Corridoio a Flumeri completamente trascurato dalla provincia di Avellino, come del resto tutte le altre diramazioni fino alla zona Casone di Ariano Irpino dove anche lì la tragedia è dietro l'angolo.

Si contano ben 12 incidenti in questa curva ingannevole che evidentemente necessita di un intervento manutentivo e soprattutto di una adeguata segnaletica.

Sotto accusa anche i residui di tagli dell’erba e cespugli lungo la banchina, che dopo la pioggia sono diventati scivolosi. Asfalto che in questo tratto insidioso andrebbe grattato in modo da renderlo meno scivoloso.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, 118, carabinieri e polizia municipale. La donna dopo una serie di accertamenti scrupolosi effettuati dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino è stata dimessa ed è fuori pericolo.