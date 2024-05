Colpo nella notte alla Bper Banca, ladri in fuga con il bottino Caccia alla banda dell'Audi Grigia

È in via di quantificazione il bottino portato via da una banda di ladri entrati in azione, nella notte, nel Mandamento in provincia di Avellino. Il furto è stato messo a segno in nottata nella filiale della “BPER Banca” di Mugnano del Cardinale (AV).

I malviventi, secondo quanto accertato dai carabinieri, hanno aperto la porta d’ingresso dopo aver forato il vetro blindato. Una volta entrati hanno rubato la cassa della postazione di un operatore. È ancora da quantificare il bottino portato via dai banditi.

I ladri si sono dati alla fuga con un’Audi di colore grigio, immediatamente prima dell’arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Baiano. Indagini in corso.