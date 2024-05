Gattino trovato ferito alla testa e mandibola ad Ariano: disposta l'autopsia Era malnutrito e con una sospetta rinotracheite infettiva

E' stato ritrovato su un marciapiede, sanguinante con ferite alla testa e mandibola, malnutrito e con una sospetta rinotracheite infettiva. E' successo in via XXV aprile ad Ariano Irpino. Il gatto, privo di micro chip è stato prelevato dal servizio veterinario dell'Asl, portato nella sede di piazza Mazzini su segnalazione della polizia municipale per poi essere trasportato da un'ambulanza del soccorso veterinario al Criuv di Napoli dove purtroppo è giunto già privo di vita. L'animale verrà sottoposto ad autopsia ad Avellino. Non si esclude che possa essere rimasto vittima di un avvelenamento. Ci vorranno almeno 30 giorni per saperne di più.