Incidente sulla Provinciale tra Contrada e Forino, ecco cosa è accaduto Una ragazza estratta dalle lamiere è viva per miracolo

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle 14'30 di oggi primo giugno, sono intervenuti nel territorio del comune di Forino sulla strada Provinciale che collega Contrada a Forino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva fuori strada ribaltandosi. Al suo interno una ragazza originaria di Avellino, rimasta incastrata nell'abitacolo e una volta liberata veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti che ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Per il recupero del veicolo incidentato si è reso necessario l'intervento dell'autogru dalla sede centrale del Comando di via Zigarelli. e sul posto i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato i rilievi di propria competenza.