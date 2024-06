Lacedonia: ferisce un operatore sanitario e si barrica in casa, denunciato Intervento tempestivo sul posto da parte dei Carabinieri della locale stazione

A Lacedonia, nel corso di un intervento sanitario per prestare cure mediche ad una 60enne del posto, un operatore del 118 di Bisaccia è stato aggredito da un 59enne, fratello della donna, noto alle forze dell’ordine. Quest’ultimo, armatosi di un coltello, prima provocava una ferita alla testa di uno dei sanitari, poi si barricava all’interno dell’abitazione, impedendo, così, al personale del 118, di proseguire nell’opera di soccorso alla donna e di prestare le prime cure al sanitario ferito.

I Carabinieri della Stazione di Lacedonia, tempestivamente intervenuti sul posto, sono riusciti a stabilire un dialogo con l’aggressore e dopo averlo riportato alla calma, lo hanno disarmato mettendo in sicurezza le persone e l’ambiente. Il sanitario aggredito è stato trasportato presso l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi per le cure del caso. Nei confronti del 59enne saranno adottati i trattamenti sanitari del caso e sarà deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali.