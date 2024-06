Lauro, la gara per la manutenzione straordinaria della vasca arriva al Tar Il mandato è stato affidato all'avvocato Lentini del foro di Salerno

di Paola Iandolo

Sono finiti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale i lavori per la “Manutenzione straordinaria, per l'adeguamento Vasca Pisciariello in Località Preturo e la pulizia dell'alveo Canalone e degli affluenti e Torrente Troncito”. A presentare il ricorso davanti ai giudici amministrativi contro la gara, una delle ditte escluse. In particolare nel mirino è finita la determina del Comune di Lauro n. 112 del18.03.2024, successivamente comunicata, con la quale si è disposta l’aggiudicazione della procedura indetta per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento Vasca Pisciariello in Località Preturo e pulizia alveo Canalone, affluenti e Torrente Troncito”.

I documenti impugnati

Ma anche nota pec del 19.03.2024, di comunicazione della determina e tutti gli atti e verbali di gara ed, in particolare, del verbale di gara n. 1 del 18.01.2024, del verbale di gara n. 2 del 27.01.2024 e del verbale di gara n. 3 del 05.02.2024, nella parte in cui hanno ammesso ed attribuito punteggi alla ditta che si è aggiudicato l’affidamento, l collocandola al primo posto in graduatoria. Non solo, impugnata anche la nota prot. n. 2246 del 14.02.2024 del Comune di Lauro, con la quale è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione adottata in favore della ditta aggiudicataria oltre a tutti gli atti presupposti, collegati connessi e conseguenziali”. L'incarico è stato affidato all'avvocato Lentini del foro di Salerno.