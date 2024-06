Sospensione erogazione idrica in Irpinia: ecco dove La comunicazione dell'alto calore servizi all'utenza

Sospensione erogazione idrica in Irpinia. A comunicarlo all'utenza è l'alto calore servizi. Ma andiamo con ordine.

Trevico-Vallesaccarda

"Si comunica che, a causa del fermo dell’impianto di sollevamento di Castelbaronia, provocato dalla ridotta disponibilità della risorsa idrica, dovuta all’aumento degli assorbimenti causati dal rialzo delle temperature ed alla vetustà della rete di distribuzione, questa Società, per fronteggiare i notevoli consumi richiesti, provvederà ad effettuare chiusure notturne, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. Perdurando tale situazione, si potrebbero verificare disfunzioni alle zone alte dei centri abitati e a quelle rurali, con possibile mancata erogazione anche nelle ore diurne."

Pratola Serra

Si comunica che, a causa dei forti assorbimenti idrici, sarà effettuata la sospensione idrica in tutto il territorio comunale di Pratola Serra, dalle 22.00 del 17.06.2024, alle ore 6,00 del 18.06.2024. Visti i forti assorbimenti idrici ai serbatoi, si potranno verificare disfunzioni idriche alle zone alte.

Capriglia

Si comunica che, a causa dei forti assorbimenti idrici, sarà effettuata la sospensione idrica IN Via Cesine, Pozzo del sale, Via Cioppolo, Contrada Molinelle e zone limitrofe, dalle 22.00 del 17.06.2024, alle ore 6,00 del 18.06.2024. Visti i forti assorbimenti idrici ai serbatoi, si potranno verificare disfunzioni idriche alle zone alte.

San Mango sul Calore

Si comunica che, a causa dei forti assorbimenti idrici, sarà effettuata la sospensione idrica nel centro urbano e zone limitrofe alimentate dal serbatoio capoluogo, dalle 22.00 del 17.06.2024, alle ore 6,00 del 18.06.2024. Visti i forti assorbimenti idrici ai serbatoi, si potranno verificare disfunzioni idriche alle zone alte.

Altavilla Irpinia

Si comunica che, a causa dei forti assorbimenti idrici, sarà effettuata la sospensione idrica nel centro urbano e zone limitrofe, dalle 22.00 del 17.06.2024, alle ore 6,00 del 18.06.2024. Visti i forti assorbimenti idrici ai serbatoi, si potranno verificare disfunzioni idriche alle zone alte.

Ad Ariano Irpino intanto ci sono ancora zone prive di acqua. Una fra tutte, località Cupamorte dove il caldo torrido di queste ore sta mettendo in ginocchio i residenti. E sulla statale delle puglie a Cardito, l'acqua purtroppo continua a scorrere fino ad arrecare non pochi problemi al manto stradale.