Furti a raffica alla frazione San Pietro a Montoro, residenti esasperati Una banda di ladri ha saccheggiato alcune abitazioni senza lasciare tracce

Ancora furti segnalati in Irpinia. Stavolta l'allarme arriva dalla Valle dell'Irno e in particolare dalla frazione San Pietro di Montoro. Una banda di ladri ha saccheggiato alcune abitazioni senza lasciare tracce. I proprietari non erano in casa. Nella frazione del comune irpino c'è particolare apprensione perché i furti si stanno ripetendo con una certa continuità. I residenti chiedono maggiori controlli specie nelle ore notturne.